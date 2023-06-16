Директор группы «Росичи» заявила, что Елизавета Кутурова не могла пытаться убить дочь

На днях стало известно о смерти экс-солистки группы «Росичи» Елизаветы Кутуровой. Она выпала из окна 10-го этажа в Саранске. Сделала она это вслед за маленькой дочерью. Певица скончалась на месте. А вот ребенок попал в реанимацию. За жизнь малышки до сих пор борются врачи.

После произошедшего появилось немало версий в Сети по поводу того, как все было на самом деле. Многие подозревают, что Елизавета убила дочь, и ее падение с высоты было вовсе не случайностью. Однако близкие артистки с этим совершенно не согласны. Директор группы «Росичи» заявила, что Кутурова любила малышку и никогда бы так с ней не поступила.

Елена Едакина подчеркнула, что вокалистка действительно всегда была крайне импульсивной и сначала делала, а потом думала. Но лишить жизни свое дитя она не могла ни при каком раскладе. «Она недосмотрела за дочей. Может, услышала крик ее, падающей, может, сама обернулась и не увидела ее рядом. А когда глянула вниз и увидела Эряночку... И не слышала она, что кричали ей снизу: "Она жива!"» - сообщила директор музыкального коллектива.

При этом Едакова отметила, что никто не знает реальную версию событий, так как свидетелей не было. Но она призвала не верить тому, что сейчас публикуют СМИ, ведь, по ее мнению, это «жестокая людская болтовня».

Ранее стало известно о смерти 91-летней звезды «Карнавальной ночи» Евгении Шмелевой. Актриса скончалась из-за онкологии.