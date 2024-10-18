Врачи организовали преступную схему и убили 21 ребенка ради денег

В Стамбуле врачи создали объединение, которое занималось перенаправлением детей в частные клиники. Из-за действий медиков погибли не менее 21 ребенка. Об этом сообщает газета Hürriyet.

По данным источника, врачи организовали преступную схему и вместо того, чтобы отправлять маленьких пациентов в отделение скорой помощи, клали их в частные медицинские учреждения. Там дети погибали. Точное количество жертв еще не установлено.

Целью участников объединения было получение денег. Они уговаривали родителей малышей выбирать больницы, которые они им предлагали. За это врачи получали в 3-4 раза больше, чем если бы детей помещали в госучреждения. Кроме того, там пациентов оставляли намного дольше положенного срока.

По факту смерти детей возбуждено уголовное дело. Обвинение настаивает на том, что малыши умирали от инфекций, которыми их заражали в больницах. Также в учреждениях, куда направляли пациентов, не хватало персонала для оказания оперативной помощи.

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