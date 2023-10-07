Врачи обнаружили у восьми учеников кишечную инфекцию

В одной из школ Екатеринбурга восемь учеников пострадали от отравления. У них обнаружили признаки кишечной инфекции.

Отец первоклассника рассказал в беседе с журналистами E1.ru, что его сын был экстренно госпитализирован. В ходе обследования врачи выявили у ребенка кишечную инфекцию. Вскоре стало известно, что ещё у некоторых учеников класса наблюдаются подобные симптомы.

Родители полагают, что причиной могла стать пища, подаваемая в столовой. Администрация школы отказалась комментировать произошедшую ситуацию. Журналисты обратились в Роспотребнадзор, и им было обещано проверить информацию, принять соответствующие меры при необходимости.

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