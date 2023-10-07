Школьник умер после бега по кругу

Во время первого урока в средней школе города Красноярска произошла трагедия. Ученик 5-го класса, 11-летний мальчик, умер на физкультуре.

Как пишет mk.ru, ребенок потерял сознание, когда делал разминку — бег по кругу. Учитель физкультуры сразу вызвал бригаду скорой помощи и оказал первую помощь вместе со школьной медсестрой. Классный руководитель позвонила матери ученика.

Мать мальчика прибыла в школу, но смогла вернуть сына к жизни лишь ненадолго. Прибывшие в школу через 8 минут медики пытались спасти ребенка, он уже находился в состоянии клинической смерти.

Врачи 30 минут делали мальчику сердечно-легочную реанимацию, однако его не удалось спасти. Он умер на руках у матери.

Отец мальчика утверждает, что у сына не было заболеваний. Он был активным, занимался футболом и дзюдо.

Детский кардиолог Мария Переверзева считает, что внезапная смерть во время физической нагрузки может быть связана с необнаруженными врожденными пороками сердца, а также с особенностями растущего организма, такими как вегетососудистая дистония. Врач отметила, что важно проводить регулярные обследования сердца и относиться более серьезно к освобождению от физических нагрузок после перенесенных заболеваний.

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