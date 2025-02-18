Врачи ничем не смогли помочь: 11-летний мальчик задохнулся во время игры на шведской стенке

В Ставропольском крае выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, который занимался спортом. Несовершеннолетний получил смертельную травму, когда выполнял упражнения на шведской стенке, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент, в результате которого оборвалась жизнь ребенка, произошел накануне, 17 февраля в селе Краснокумское. Мальчик играл на шведской стенке. В какой-то момент несовершеннолетний случайно задохнулся. На место вызвали медиков скорой помощи.

Прибывшие специалисты ничем не могли помочь школьнику — к тому моменту он уже скончался. Другие детали и обстоятельства трагичного случая не приводятся.

Ранее глава Каспийска рассказал о смерти школьника, которому стало плохо на уроке. Он выразил соболезнования семье мальчика.