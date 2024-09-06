Врачи неделю не могли поставить диагноз: четырехлетний ребенок проглотил магниты и чуть не умер от перитонита

Экстренная медицинская помощь потребовалась четырехлетнему жителю Советского района Крыма. Мальчик в тайне ото всех проглотил магниты, однако об этом стало известно лишь спустя неделю, передает Telegram-канал Mash на волне.

Мальчик пожаловался на боли в животе еще в начале августа. Медики скорой помощи заподозрили у дошкольника кишечную инфекцию и дали ему обезболивающее. Однако симптомы не проходили, тогда несовершеннолетнего положили в больницу.

Целую неделю мальчику делали клизмы и капельницы. При этом рентген почему-то не задействовали до последнего. Только спустя неделю с его помощью удалось обнаружить магниты в теле юного пациента. Дошкольник чуть не умер от перитонита, но уже сейчас его здоровью ничего не угрожает. Все посторонние предметы были удалены.

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