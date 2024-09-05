В Областной больнице Екатеринбурга врачи извлекли 10 кист с червями из печени женщины. Они успешно провели операцию, но пациентке пришлось удалить почти половину печени. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Жительница обратилась за помощью из-за болей в правом боку. Специалисты не подозревали, что у нее в печени черви, который буквально изъели орган. Все анализы на паразитов показывали отрицательный результат, а на УЗИ казалось, что кисты совсем другой природы.

Выяснилось, что у пациентки внутри поселились черви. Их называют эхинококки — они чаще всего попадают в организм человека через немытые после контакта с животными, дикими растениями руками. В больнице сообщили, что у них ежегодно оперируют до двадцати человек с таким диагнозом, однако хирурги больницы впервые в своей практике столкнулись с тем, чтобы у пациента образовалось сразу десять паразитарных кист печени.

Врачи провели сложную операцию, в ходе которой пришлось удалить почти половину печени.

На данный момент женщина идет на поправку. Ей назначили лекарственную антипаразитарную терапию для профилактики рецидива заболевания.

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