«За 11 лет многое изменилось»: тату-мастер рассказал, зачем люди набивают рисунки и что стало модным сейчас
© Личный архив Вячеслава Волкова
Тату индустрия в России развивается стремительными темпами. Об этом говорит уровень наших мастеров, которых приглашают работать за рубеж. Вячеслав Волков — художник с многолетним стажем. Он занимается искусством татуировки с 2013 года.
Сейчас мастер творит в турецкой арт-студии и является обладателем престижной премии Moda Topical. На нее, к слову, номинировались такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров и Юлианна Караулова.
За годы работы Вячеслав сталкивался с разными задачами и ситуациями. Например, ему приходилось набивать рисунки, которые помогали человеку справиться с депрессией или же маскировали изъян на его теле.
Что касается предпочтений клиентов, то они абсолютно разные. От изображений с животными во всю спину до портретов в интимной зоне. Об этом и современных тенденциях в мире тату Вячеслав рассказал в интервью сайту «Страсти». Также мастер ответил на самые распространённые вопросы и поделился своей философией нанесения рисунков.
Расскажите нашим читателям, чем вы занимаетесь?
Привет, читатели Passion.ru! Меня зовут Вячеслав Волков, и я профессиональный мастер художественной татуировки с 2013 года. Я специализируюсь на создании реалистичных татуировок по своим авторским дизайнам на самые разные темы, включая портреты людей и животных, а также работы в стиле биомеханики, доспехов и скульптур. Кроме того, я занимаюсь перекрытием рубцов после ожогов, операций и травм, помогая людям вернуть уверенность в себе. Я участвую в международных соревнованиях и мероприятиях, что повышает мой профессиональный статус и позволяет обмениваться опытом с коллегами по всему миру. Я также состою в ассоциации художников и активно вношу свой вклад в отрасль, выступая в СМИ как эксперт, создавая обучающие пособия и материалы. Это приносит мне удовольствие и чувство самореализации, а также способствует развитию индустрии татуировки на международном уровне. Для меня татуировка — это не просто работа, это целый мир. Я рад, что могу каждый день помогать людям выражать себя через искусство. Благодаря этому я не только создаю уникальные татуировки, но и помогаю людям раскрывать новые аспекты их личности.
Что значит художественная татуировка?
Художественная татуировка — это вид искусства, где кожа используется как холст для создания детализированных и значимых изображений. Это не просто украшение, а способ выразить свою личность, идеи и эмоции. Художественные татуировки могут быть очень разными: от реалистичных портретов и сложных пейзажей до абстрактных узоров и символов. Каждая татуировка имеет свой смысл и историю для ее владельца. Для этого мастеру нужно не только художественное образование или умение хорошо рисовать и татуировать, но и глубокое понимание формы, цвета и композиции, чтобы создать по-настоящему значимое произведение искусства.
Как вы пришли к профессии тату мастера?
Моя страсть к искусству началась в школьные годы, когда я рисовал в учебниках. Позже я поступил на курсы дизайна и продолжил обучение в Художественно-Гуманитарном колледже. В 2013 году я решил стать тату-художником, купил необходимое оборудование и начал изучать это искусство. Мой первый проект был для моего отца — дизайн с древом жизни. Со временем я набирался технического опыта, что позволяло мне совместно с художественными навыками, создавать более качественные работы. Особую роль в моей карьере сыграла моя жена Анастасия, с которой мы вместе обучались в колледже, а теперь совместно работаем и развиваемся, покоряя разные страны. Взаимная поддержка и работа в команде помогают нам достигать больших высот в нашей профессии.
Как этому научиться, и сколько нужно времени?
Чтобы стать тату-мастером, необходимо пройти многоступенчатое обучение и практику. Сначала осваивают рисование, работая с формой, цветом, композицией и анатомией. Затем проходят специализированные курсы по татуировке, где изучают работу с оборудованием, технику нанесения татуировок, а также правила гигиены и безопасности. Практика под руководством опытного наставника, начиная с работы на искусственной коже и переходя к живым моделям, дает ценный опыт. Стажировка в студии у мастеров помогает получить необходимые знания. Также важно уметь работать в различных графических редакторах и рисовать на планшете. На освоение профессии в среднем уходит от 1 до 3 лет, но индустрия не стоит на месте и постоянно развивается, поэтому процесс совершенствования навыков и изучения новых техник продолжается всю карьеру.
Большая конкуренция? Это прибыльно?
В сфере татуировки существует значительная конкуренция, особенно в крупных городах с множеством студий и мастеров. Высокий спрос на услуги татуировщиков также подразумевает, что клиенты всегда ищут опытных и талантливых специалистов, что делает выделение среди конкурентов непростой задачей. Что касается прибыльности, профессия тату-мастера может приносить доход, особенно для тех, кто достиг высокого уровня мастерства и имеет хорошую репутацию. Доход зависит от множества факторов, включая расположение студии, уровень мастерства, количество клиентов и специализацию. Мастера, работающие в популярных стилях и обладающие уникальными техниками, как правило, зарабатывают больше. Однако следует учитывать, что успех в этой области требует значительных усилий, постоянного обучения и саморазвития.
Вы лауреат премии Moda Topical в номинации «Бьюти Прорыв» — что это за премия, кто принимает участие? Там честное судейство?
Премия Moda Topical в номинации «Бьюти Прорыв» — это престижная награда, которую учредили журнал MODA Topical и Центр Красоты и Здоровья Best. Эту премию каждый год вручают самым выдающимся и успешным профессионалам индустрии красоты, включая тату-мастеров, визажистов, парикмахеров и других специалистов. В премии участвуют звезды шоу-бизнеса, известные личности и эксперты в области красоты. Среди номинантов можно увидеть таких знаменитостей, как Юлианна Караулова, группа «Винтаж», Мари Краймбрери, Филипп Киркоров и многих других. Судейство проходит на высоком уровне и включает в себя авторитетных профессионалов индустрии. Жюри оценивает работы по таким критериям, как инновации, качество выполнения и креативность. Процесс судейства прозрачный и объективный благодаря строгим правилам и независимой оценке, что гарантирует честное распределение наград. Получение этой награды подтверждает высокий уровень мастерства и значительный вклад в развитие индустрии красоты.
С какой целью люди чаще всего набивают татуировки: важные события в жизни, подтверждение социального статуса, просто ради красивой картинки?
Люди делают татуировки по разным причинам. Часто это способ отметить важные события в жизни, такие как рождение ребенка, свадьба или память о близком человеке. Такие татуировки несут глубокий личный смысл. Некоторые выбирают татуировки для выражения своей индивидуальности и самовыражения. Это может быть связано с хобби, профессиональной деятельностью или личными убеждениями. Многие делают татуировки ради эстетической привлекательности, рассматривая их как произведения искусства на теле. Также есть татуировки, которые символизируют социальный статус или принадлежность к определенной группе, будь то субкультура, спортивная команда или профессиональное сообщество. Таким образом, причины для татуировок разнообразны: от личных и эмоциональных до чисто эстетических. Каждая татуировка уникальна и отражает что-то важное для своего владельца.
Какие существуют современные тенденции в мире татуировок? Что сейчас в тренде?
Сейчас в мире татуировок наблюдаются несколько интересных тенденций. Реализм остается очень популярным: люди часто выбирают татуировки, которые выглядят как фотографии, будь то портреты людей, животных или сцены из природы. Также набирает популярность микрореализм, где татуировки делаются с максимальной детализацией на небольшом участке кожи. Акварельные татуировки с их мягкими, размытыми красками тоже в тренде. Геометрические узоры и линии привлекают внимание своим минимализмом и четкостью. Люди все чаще выбирают абстрактные и сюрреалистические дизайны, которые включают элементы из снов или воображения. Многие также предпочитают татуировки с глубоким символическим значением, связанные с личными переживаниями или вдохновляющими цитатами. В общем, современные тенденции в татуировках очень разнообразны, и каждый может найти что-то свое.
Расскажите о самой необычной татуировке, которую вам приходилось набивать?
Однажды ко мне пришли два парня-блогера с довольно странным запросом — сделать им татуировки других блогеров на интимных местах, причем в стиле реализм. Конечно, я выполнил их просьбу, и теперь они до сих пор ходят с этими татуировками. Это было не экстремально низко и больше как прикол, к тому же блоггеры очень сильно упрашивали, так как небольшое количество мастеров могло сделать реалистичный портрет в такой сложной зоне. Кроме того, это стало неким профессиональным опытом — мастер должен уметь все и, наверное, чтобы потом рассказывать про самые безумные тату, когда клиенты спрашивают.
Вы делали татуировки медийным личностям?
За 11 лет работы я делал татуировки людям самых разных профессий: учителям, кинологам, сотрудникам ФСБ, полицейским, хирургам, патологоанатомам. Также среди моих клиентов были успешные бизнесмены и миллионеры, дизайнеры одежды и даже хоккеисты. Я рад, что имею не только возможность общаться с такими разными людьми, но и рисовать на их коже.
Доводилось ли вам бить тату людям, связанным с криминальным миром?
В своей практике я крайне редко сталкивался с клиентами, связанными с криминальным миром, энергетика у меня другая. Их количество можно пересчитать по пальцам одной руки. Например, был парень, который отсидел в тюрьме за кражу автомобильных номеров, и девушка парня, занимавшегося продажей наркотиков, которого потом посадили. Я всегда верил, что за плохие поступки рано или поздно приходит расплата, в той или иной форме. Поэтому я стараюсь жить по совести и всем советую поступать так же.
Есть ли средний портрет клиента?
Средний портрет клиента трудно определить, так как люди, решившиеся на татуировку, очень разные. Мои клиенты приходят с самыми разными запросами и историями. Например, это может быть нежная дама, желающая сделать небольшую распустившуюся розу на спине. Или владелец бизнеса, который хочет изобразить что-то на тему казино с деньгами и пистолетом. Бывает, что молодой парень приходит с просьбой сделать портрет недавно родившегося сына. Иногда ко мне обращаются девушки с особыми запросами, например, перекрыть большой рубец на ноге после пережитой травмы или скрыть обширный ожог кожи в районе бедер с помощью композиций со скульптурами древнегреческих богинь. Каждый клиент уникален, и татуировка для каждого имеет свое значение и смысл.
Бывают ли у вас пожилые клиенты? Как они объясняют свое желание сделать тату в преклонном возрасте?
Да, у меня бывают пожилые клиенты. Их желание сделать татуировку в преклонном возрасте часто связано с личными и глубоко эмоциональными причинами. Один из самых запоминающихся случаев был, когда женщина попросила сделать портрет её умершего сына. Для неё эта татуировка была особым напоминанием, что он всегда рядом. Был также мужчина, который выбрал для татуировки изображения античных скульптур и архитектуры. Это действительно хороший выбор, ведь классические элементы искусства обладают вечной красотой и символизируют бессмертную классику. Такие татуировки часто несут глубокий смысл и важное значение для своих владельцев. Пожилые клиенты могут приходить с разными историями, но общее для всех — желание увековечить что-то важное в своей жизни.
Расскажите, как правильно ухаживать за кожей после нанесения тату? Какие существуют самые частые ошибки, мифы, заблуждения
После нанесения татуировки важно правильно ухаживать за кожей. Я использую современный метод заживления. Сначала я фиксирую специальную дышащую, заживляющую пленку, которая восстанавливает кожу за 5 дней. После этого пленка снимается, кожа промывается водой с мылом, а далее около 2 недель необходимо увлажнять кожу кремом. В классическом же уходе все происходит иначе. Сразу после процедуры мастер накладывает пищевую стретч-пленку или повязку на тату, смазанную специальным кремом для заживления, которую нужно оставить на несколько часов. Затем татуировку нужно аккуратно промыть теплой водой с мягким мылом, промокнуть кожу чистым полотенцем и нанести заживляющий крем и зафиксировать стерильную повязку. Повторять это нужно каждые 3-4 часа около 10-14 дней. В первые недели стоит избегать купания в бассейнах, морях и реках, воздерживаться от кофе и алкоголя, а также от интенсивных физических нагрузок. Посещение бани, сауны и загорание, стоит отложить на 2 месяца. Важно не чесать татуировку и не сдирать корочки, чтобы не повредить кожу и не испортить рисунок. Существует несколько мифов и заблуждений. Например, что татуировку нужно постоянно держать под плёнкой или что можно использовать любой крем. На самом деле коже нужно «дышать», и использовать следует только те средства, которые рекомендовал мастер. Именно правильный уход за татуировкой помогает ей быстрее зажить и сохранить яркость.
Как формируется цена на тату: от 1000 рублей до 100 тысяч?
Цена на татуировку зависит от нескольких факторов. Во-первых, это размер и сложность дизайна: чем больше и детальнее татуировка, тем она дороже. Во-вторых, опыт и мастерство татуировщика играют большую роль - чем опытнее мастер, тем выше его расценки. Также важно местоположение студии: в разных странах и городах цены разнятся, но, как правило, в крупных городах в рамках одной страны цены обычно выше. Количество сеансов и используемые материалы тоже влияют на стоимость. Индивидуальный дизайн и популярность стиля могут дополнительно увеличить цену. Хороший мастер не станет работать за 1000 рублей, так как этой суммы недостаточно даже для покрытия расходных материалов, не говоря уже об окупаемости труда и вкладе в комфорт, качество и развитие. В итоге стоимость качественно выполненной татуировки может стартовать от 5000 рублей за самую маленькую и простую работу и даже выше до 100 тысяч рублей за сложный и детализированный проект.
Что такое тату-терапия? Как татуировка помогает в борьбе с депрессией?
Тату-терапия — это когда люди делают татуировки, чтобы помочь себе справиться с эмоциональными и психологическими проблемами. Татуировки могут помочь в борьбе с депрессией разными способами. Во-первых, они позволяют выразить свои чувства и эмоции, которые сложно передать словами. Во-вторых, татуировка может быть символом преодоления трудностей или напоминанием о важном событии или человеке, что может вдохновлять и поддерживать. Кроме того, татуировки помогают повысить уверенность в себе, особенно если нужно скрыть шрамы после травм или операций. Сам процесс татуирования может приносить физическое облегчение и отвлекать от эмоциональной боли. И наконец, татуировка может помочь человеку почувствовать себя обновленным и начать новый этап в жизни, символизируя внутренние изменения.
Были ли у вас споры с коллегами на тему использования эксклюзивных дизайнов? Может ли дойти дело до суда?
В тату-индустрии споры о копировании эксклюзивных дизайнов случаются. Копирование чужих работ как минимум, вызывает осуждение коллег и портит репутацию, поскольку татуировки должны быть уникальными. Я всегда работаю по своим авторским дизайнам, поэтому у меня таких случаев не было. Дизайн татуировки является интеллектуальной собственностью художника. Примером может служить случай со спортсменами Леброном Джеймсом и Карлосом Кондитом, чьи татуировки появились в компьютерных играх без разрешения. Тату-салоны подали в суд на разработчиков игр и потребовали справедливости. Закон в таких случаях на стороне тату-художников, так как их работы защищены авторским правом, как и любое другое произведение искусства.
Приходят ли к вам набивать татуировки несовершеннолетние? Как устроен этот процесс?
Иногда приходят несовершеннолетние, но для них есть строгие правила. Они могут сделать татуировку только с письменного согласия родителей или опекунов. Несовершеннолетний должен прийти с одним из родителей или опекуном, который предоставляет письменное согласие. Документы, удостоверяющие личность, тщательно проверяются, чтобы всё было законно. Затем обсуждаем дизайн татуировки с обоими, и родитель или опекун подписывает форму согласия. После этого мы приступаем к татуировке. Все это делается для обеспечения законности и безопасности процедуры.
Обращаются ли к вам люди, которые хотят перекрыть шрамы, ожоги и прочие дефекты на коже татуировкой? Возвращаются ли они потом просто за новыми татуировками?
Да, часто ко мне приходят люди, которые хотят скрыть шрамы, ожоги и другие дефекты кожи с помощью татуировки. Такие работы требуют особого мастерства и тщательного подхода. Многие из них возвращаются позже, чтобы сделать новые татуировки уже просто ради красоты или самовыражения.
Есть ли табу в работе?
Да, в работе тату-мастера есть свои определенные табу. Например, я не делаю татуировки с оскорбительным или ненавистническим содержанием, не работаю с несовершеннолетними без согласия родителей и отказываюсь выполнять татуировки, если клиент не уверен в своем решении. Также я не делаю тату в интимных местах и обширные тату на лице. Я всегда стараюсь убедиться, что клиент действительно выбрал идею осознанно и полностью в ней уверен.
Отговаривали ли вы кого-то не делать тату?
Да, я иногда отговариваю клиентов от татуировки, если они хотят сделать что-то импульсивное, плохое по качеству или устаревшего формата. Также стараюсь объяснить, почему не стоит копировать чужие татуировки и что всегда можно создать варианты еще лучше. Важно, чтобы татуировка была уникальной и осознанной.
Какие тату делают чаще всего?
Часто ко мне приходят за татуировками со львами, кораблями и компасами. Львы символизируют силу и отвагу, а корабли и компасы — путешествия и стремление найти свой путь в жизни. Также популярны портреты детей или жен, которые служат символом любви и семейных ценностей. Горы и парящие у вершин птицы олицетворяют свободу и стремление к новым высотам. Татуировки с волками и лесом часто выбирают те, кто ценит силу, верность и связь с природой. Многим нравятся изображения древнегреческих богов и спартанцев, которые отражают мужество и стремление к величию. Популярны также тигры, которые ассоциируются с мощью и решимостью. Эти татуировки не только выглядят красиво, но и несут глубокий смысл для своих владельцев.
Что нужно знать перед тем, как набить тату?
Перед тем как сделать татуировку, важно тщательно выбрать мастера. От этого напрямую будет зависеть результат. Посмотрите его портфолио, почитайте отзывы и убедитесь, что в салоне соблюдаются все гигиенические нормы. Обсудите свои идеи для татуировки с мастером, и создайте свой уникальный проект. Ответственно подготовьтесь к сеансу: за несколько дней до процедуры соблюдайте правильное питание, увлажняйте кожу, избегайте алкоголя, кофеина, антикоагулянтов. Важно также хорошо выспаться и поесть перед сеансом.
После процедуры нужно правильно ухаживать за татуировкой. Следуйте инструкциям мастера, это поможет достигнуть хорошего результата. Помните, что есть противопоказания для татуировки, поэтому, если у вас есть сомнения, лучше проконсультироваться с врачом. Чтобы украшение приносило вам только положительные эмоции, подходите к процедуре осознанно, соблюдайте меры предосторожности и рекомендации специалиста.
Что говорят психологи о людях с тату?
Психологи считают, что люди с татуировками часто стремятся к самовыражению и фиксируют важные жизненные события. Татуировки могут повысить их уверенность в себе, особенно если скрывают шрамы или недостатки. Эти люди склонны к независимости и стремятся к уникальности. Татуировки также могут быть способом справиться с утратой или переживаниями, помогая преодолеть внутренние трудности. В целом татуировки отражают личные и эмоциональные аспекты их личности.
Правда, что ребра самое болезненное место?
Да, это правда. Ребра считаются одним из самых болезненных мест для татуировки. Это связано с тем, что кожа в этой области очень тонкая, а под ней находятся кости и почти нет жировой прослойки. В результате каждый укол иглы ощущается более остро. Тем не менее боль — это субъективное чувство, и у каждого человека болевой порог может быть разным. В моей практике были люди, которые даже испытывали щекотку в этом месте вместо сильной боли.
Есть ли запреты, где, например, точно нельзя делать тату девушке?
Нет строгих запретов на то, где девушке можно или нельзя делать татуировки, но есть несколько рекомендаций как для девушек, так и для мужчин. Например, многие мастера могут отказаться делать татуировки в интимных местах из-за этических и профессиональных соображений. С татуировками на лице тоже стоит быть осторожной, так как они сильно изменяют внешний вид и могут повлиять на восприятие в обществе и на работе. Видимые татуировки на руках и шее могут ограничить карьерные возможности, особенно если работа требует консервативного дресс-кода. В таких случаях проблема устраняется ношением соответствующей одежды, которая скрывает рисунки на теле, а также специальным тональным кремом.
Вы занимаетесь татуировкой 11 лет, что изменилось за это время?
За 11 лет в мире татуировок многое изменилось. Технологии и оборудование стали лучше, тату-машинки точнее и менее болезненные, а чернила более стойкие и безопасные. Общество стало иначе относиться к татуировкам: если раньше они ассоциировались с субкультурами, то теперь стали более популярными и общепринятыми среди людей разных профессий и возрастов. Стили татуировок тоже изменились. Появились новые направления, например, такие, как акварельные татуировки, микрореализм и абстракции, сюрреализм, различные сочетания стилистик и интересные цветовые решения. Качество татуировок возросло благодаря обучению мастеров и использованию лучших материалов. Многие топ специалисты вышли на новый уровень качества работ. Татуировки стали более детализированными, долговечными и более безопасными. Индустрия татуировок стала профессиональной, разнообразной и доступной для всех.
Какие существуют риски, связанные с нанесение тату?
При нанесении татуировок есть несколько рисков. Во-первых, это риск инфекции, если не соблюдать правила гигиены. Возможны аллергические реакции на чернила, шрамы и рубцы, если татуировка сделана неправильно или кожа плохо заживает. Есть также шанс разочароваться в тату, если изначально был выбран плохой мастер, а удаление татуировки может быть дорогим и болезненным. Людям с определенными заболеваниями не рекомендуется делать татуировки из-за повышенного риска осложнений. Поэтому важно выбирать профессионального мастера и правильно ухаживать за татуировкой, тогда тату будет приносить эстетическое удовольствие и восторг.
Кому нельзя делать татуировку? Нужно ли перед нанесением тату консультироваться с дерматологом, аллергологом или онкологом
Некоторым людям не рекомендуется делать татуировки. Это касается тех, у кого есть аллергии на краску или другие компоненты татуировочных материалов, склонность к келоидным рубцам, кожные заболевания такие, как псориаз и экзема, инфекции или воспалительные процессы в организме. Татуировки также не рекомендуются людям с сахарным диабетом, нарушениями свертываемости крови, болезнями сердца, беременным и кормящим женщинам, а также тем, у кого есть онкологические и иммунные заболевания, эпилепсия или психические заболевания. Консультация с врачом перед нанесением татуировки может быть очень полезной. Если у вас есть кожные проблемы, стоит поговорить с дерматологом. Аллерголог поможет определить, есть ли у вас аллергия на компоненты чернил. А если есть онкологические заболевания или иммунные проблемы, важно проконсультироваться с онкологом. Это поможет минимизировать риски и сделать процесс нанесения татуировки безопасным.