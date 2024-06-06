«За 11 лет многое изменилось»: тату-мастер рассказал, зачем люди набивают рисунки и что стало модным сейчас

Расскажите нашим читателям, чем вы занимаетесь?

Привет, читатели Passion.ru! Меня зовут Вячеслав Волков, и я профессиональный мастер художественной татуировки с 2013 года. Я специализируюсь на создании реалистичных татуировок по своим авторским дизайнам на самые разные темы, включая портреты людей и животных, а также работы в стиле биомеханики, доспехов и скульптур. Кроме того, я занимаюсь перекрытием рубцов после ожогов, операций и травм, помогая людям вернуть уверенность в себе. Я участвую в международных соревнованиях и мероприятиях, что повышает мой профессиональный статус и позволяет обмениваться опытом с коллегами по всему миру. Я также состою в ассоциации художников и активно вношу свой вклад в отрасль, выступая в СМИ как эксперт, создавая обучающие пособия и материалы. Это приносит мне удовольствие и чувство самореализации, а также способствует развитию индустрии татуировки на международном уровне. Для меня татуировка — это не просто работа, это целый мир. Я рад, что могу каждый день помогать людям выражать себя через искусство. Благодаря этому я не только создаю уникальные татуировки, но и помогаю людям раскрывать новые аспекты их личности.

Что значит художественная татуировка?

Художественная татуировка — это вид искусства, где кожа используется как холст для создания детализированных и значимых изображений. Это не просто украшение, а способ выразить свою личность, идеи и эмоции. Художественные татуировки могут быть очень разными: от реалистичных портретов и сложных пейзажей до абстрактных узоров и символов. Каждая татуировка имеет свой смысл и историю для ее владельца. Для этого мастеру нужно не только художественное образование или умение хорошо рисовать и татуировать, но и глубокое понимание формы, цвета и композиции, чтобы создать по-настоящему значимое произведение искусства.

Как вы пришли к профессии тату мастера?

Моя страсть к искусству началась в школьные годы, когда я рисовал в учебниках. Позже я поступил на курсы дизайна и продолжил обучение в Художественно-Гуманитарном колледже. В 2013 году я решил стать тату-художником, купил необходимое оборудование и начал изучать это искусство. Мой первый проект был для моего отца — дизайн с древом жизни. Со временем я набирался технического опыта, что позволяло мне совместно с художественными навыками, создавать более качественные работы. Особую роль в моей карьере сыграла моя жена Анастасия, с которой мы вместе обучались в колледже, а теперь совместно работаем и развиваемся, покоряя разные страны. Взаимная поддержка и работа в команде помогают нам достигать больших высот в нашей профессии.

Как этому научиться, и сколько нужно времени?

Чтобы стать тату-мастером, необходимо пройти многоступенчатое обучение и практику. Сначала осваивают рисование, работая с формой, цветом, композицией и анатомией. Затем проходят специализированные курсы по татуировке, где изучают работу с оборудованием, технику нанесения татуировок, а также правила гигиены и безопасности. Практика под руководством опытного наставника, начиная с работы на искусственной коже и переходя к живым моделям, дает ценный опыт. Стажировка в студии у мастеров помогает получить необходимые знания. Также важно уметь работать в различных графических редакторах и рисовать на планшете. На освоение профессии в среднем уходит от 1 до 3 лет, но индустрия не стоит на месте и постоянно развивается, поэтому процесс совершенствования навыков и изучения новых техник продолжается всю карьеру.