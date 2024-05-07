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Опубликовано 07 мая 2024, 21:33
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В Германии поймали убийцу россиянки и ее дочери, найденных завернутыми в ткань в Турции

SHOT: в Германии задержан подозреваемый в убийстве россиянки и дочери в Турции.
В Германии поймали убийцу россиянки и ее дочери, найденных завернутыми в ткань в Турции

© Freepik

В Германии задержан подозреваемый в убийстве 42-летней россиянки Ирины Двизовой и ее дочери в Турции. Напомним, их тела нашли завернутыми в ткань в Бодруме.

О задержании сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подозреваемый – бывший муж женщины. Предположительно, после убийства он скрылся с пятилетним сыном пары.

Мужчину задержали во время пограничного контроля - он собирался сесть на автобус, который направлялся из Праги в Мюнхен.

Женщину с дочерью нашли с огнестрельными ранениями в ноябре 2023 года. В России возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Подозреваемый – гражданин Литвы Андрей Куслевич. Сообщается, что до убийства мужчина избивал женщину и ее дочь.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области мужчина убил и расчленил девушку. Потом он обратился в полицию и рассказал, будто возлюбленная пропала. Мужчина помогал волонтерам в поисках и сознался в преступлении, когда были найдены части тела.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
убийство
смерть
бывший муж