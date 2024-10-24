Врачи не виноваты: известны результаты экспертизы по делу умершего продюсера Петра Гаврилова

Стали известны итоги медицинской экспертизы по делу 35-летнего продюсера Петра Гаврилова, умершего после резекции желудка. Судя по документам, вина врачей не установлена.

Результаты медэкспертизы, проведенной семью врачами, оказались в распоряжении Kp.ru.

Издание отмечает, что показания для уменьшения желудка у Гаврилова были: при росте 168 см он весил 102 кг.

В заключении говорится: «При изучении медицинской документации на имя Гаврилова выявлены дефекты ведения медицинской документации, а именно: отсутствие подписей врачей в части дневниковых записей и отсутствие протоколов инструментальных обследований».

Дефектов техники выполнения операции не выявлено. Развитие у Гаврилова несостоятельности шва желудка могло быть осложнением медицинского вмешательства, но его нельзя считать дефектом оказания медпомощи, сказано в заключении.

Причину смерти достоверно установить невозможно – вскрытия не проводилось.

«Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека действием медицинского работника не устанавливается», - следует из документа.

Напомним, Гаврилов умер в конце февраля. Резекцию ему проводили в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Хирурга и ассистента отправили под домашний арест.