Врачи не смогли спасти подростка: школьника накачали наркотиками и оставили умирать в подъезде

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего в Перми. Подростка нашли в подъезде, куда его выкинули после застолья, передает Kp.ru.

Школьники устроили вечеринку в марте. Подросток пришел в гости, где вместе с другими ребятами веселился, танцевал и употреблял алкоголь. В какой-то момент хозяин квартиры подмешал наркотики в напиток парню.

Одурманенный юноша впоследствии стал неадекватно себя вести. Приятелям удалось его успокоить. Ночью несовершеннолетнему стало плохо. Хозяин квартиры выгнал всех гостей и, в том числе, избавился от школьника в бессознательном состоянии — вынес его в подъезд. Через некоторое время на место прибыли врачи, но они не смогли спасти подростка.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик умер в день рождения из-за гелиевого шарика. Он вдохнул гелий и погиб.