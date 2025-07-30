Врачи извлекли проволоку из живота мужчины, с которой он проходил две недели

В Красногорске 66-летний пенсионер две недели проходил с проволокой, проткнувшей ему живот. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 66-летний житель Красногорска чистил металлической щеткой газонокосилку, и одна из ее частичек отлетела в него и вонзилась глубоко под кожу. Сначала мужчина проигнорировал полученную травму, однако через две недели почувствовал ухудшение самочувствия.

В больнице врачи нашли уплотнение у пупка, выяснили, что это проволока, и провели операцию по ее удалению.

Отмечается, что сейчас россиянин находится в хорошем состоянии.

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