Удалили пациенту половину тела: врачи в Москве успешно провели редчайшую операцию

В НМИЦ онкологии им. Блохина рассказали о проведении редчайшей операции. Во время хирургического вмешательства пациенту удалили половину тела, чтобы спасти жизнь, передает РИА Новости.

Редчайшая операция называется гемикорпорэктомия. В пресс-службе московского медучрежденя заявили, что врачам пришлось удалить пациенту половину тела из-за рака кожи.

«В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны», — рассказали в НМИЦ онкологии им. Блохина.

Операцией руководил директор медицинского учреждения Иван Стилиди. Она длилась 12 часов. Через три недели пациента выписали и он смог вернуться домой.

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