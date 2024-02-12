«Врачи говорят, она жаловалась, что побаливает голова»: на Урале мать внезапно умерла после родов

В Нижнем Тагиле 33-летняя мать внезапно умерла в больнице после родов. Муж женщины рассказал, что УЗИ после кесарева сечения не выявило никаких отклонений, но вскоре после него россиянки не стало. Она скончалась во сне. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным источника, супруги с Урала сильно хотели второго ребенка. Сначала у них не получалось забеременеть, но девять месяцев назад тест, наконец, показал положительный результат. Никаких проблем у женщины, пока она была в положении, не было. По словам ее супруга, медики только говорили об анемии.

28 января россиянка отправилась в больницу для родов, и в этот же день с помощью кесарева сечения на свет появился ее второй сын. Однако у мальчика наблюдались проблемы со здоровьем, из-за чего за ним наблюдали медики. А вот состояние его мамы опасений не вызывало.

«Она лежала с малышом в больнице. И хотела выписываться, но не успела. Ночью во сне она умерла. Врачи говорят, она жаловалась, что побаливает голова. Насколько сильно — я не знаю», - рассказал вдовец.

В клинике, где умерла женщина, подтвердили информацию о ее кончине, но подробностей раскрывать не стали.

На данный момент малыш все еще находится в больнице, а его отец готовится к похоронам жены и собирается рассказать старшему сыну о том, что его мамы больше нет в живых. Мужчина надеется, что ему удастся воспитать обоих мальчиков, а с заботой о них помогут бабушки.

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