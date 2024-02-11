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Опубликовано 11 февраля 2024, 19:52
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20-летняя мать воспитывала двух детей одна: тело двухмесячной девочки нашли в квартире

В Ленобласти 20-летняя мать сообщила о смерти двухмесячной дочери .
20-летняя мать воспитывала двух детей одна: тело двухмесячной девочки нашли в квартире

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти младенца в деревне Копорье Ленинградской области. Ребенок умер в квартире, где проживал вместе с 20-летней матерью, передает 78.ru.

Девушка сообщила о трагичном случае накануне, 10 февраля. Она позвонила в полицию и рассказала, что двухмесячный ребенок не дышит и не подает признаков жизни.

Через некоторое время на место прибыл наряд. Факт гибели ребенка был подтвержден. Что стало причиной смерти младенца, пока неизвестно. Для установления этого тело девочки будет направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным СМИ, у 20-летней жительницы деревни Копорье есть еще один ребенок. Мать воспитывает его одна.

Ранее в Тобольске четырехлетняя девочка отпраздновала день рождения и умерла от болезни. У дошкольницы диагностировали менингит.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
ребенок
смерть