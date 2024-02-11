20-летняя мать воспитывала двух детей одна: тело двухмесячной девочки нашли в квартире

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти младенца в деревне Копорье Ленинградской области. Ребенок умер в квартире, где проживал вместе с 20-летней матерью, передает 78.ru.

Девушка сообщила о трагичном случае накануне, 10 февраля. Она позвонила в полицию и рассказала, что двухмесячный ребенок не дышит и не подает признаков жизни.

Через некоторое время на место прибыл наряд. Факт гибели ребенка был подтвержден. Что стало причиной смерти младенца, пока неизвестно. Для установления этого тело девочки будет направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным СМИ, у 20-летней жительницы деревни Копорье есть еще один ребенок. Мать воспитывает его одна.

Ранее в Тобольске четырехлетняя девочка отпраздновала день рождения и умерла от болезни. У дошкольницы диагностировали менингит.