Врачи диагностировали сепсис: 21-летняя невеста умерла перед свадьбой после тату-сенаса у жениха

Жительница Белоруссии скончалась за две недели до своей свадьбы. Девушка умерла в больнице из-за сепсиса и отказа внутренних органов. Что стало причиной проблем со здоровьем, следствие пока не раскрывает. Известно лишь, что перед важным днем 21-летняя невеста сделала тату у жениха, передает ОНТ.

По информации журналистов, мужчина наколол девушке рисунок — крылья на плече. Сеанс проводился дома. Работа, которую планировали сделать в два этапа, была выполнена мастером за вечер.

После процедуры у невесты поднялась температура. Белоруска попала в больницу, где у нее диагностировали сепсис, вызывающий отказ внутренних органов. В итоге девушка умерла. Экспертиза показала, что причиной ее смерти стала татуировка, однако правоохранители пока не спешат с вынесением своего вердикта.

