Врачей не вызвали, но применили электрошокер: мужчина скончался после «помощи» полицейских

На Сахалине стражи правопорядка попытались разбудить пострадавшего мужчину электрошокером вместо того, чтобы вызвать ему скорую помощь. Через несколько дней человек скончался. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудники одного из баров в городе Анива вызвали полицию. На место приехали майор и старший сержант. Правоохранители обнаружили рядом с заведением мужчину в крови и без чувств. Как передали случайные свидетели произошедшего, человек упал с табуретки и потерял сознание.

Правоохранители посчитали, что пострадавшему не требуется медицинская помощь и начали бить его электрошокером. Однако мужчина так и не пришел в себя, после чего полицейские уехали. Через какое-то время человек все же оказался в больнице, но врачи не смогли спасти его. Вследствие полученных травм у мужчины возник отек мозга, который привел к летальному исходу.

Сначала против сотрудника полиции, который использовал электрошокер, возбудили дело о превышении должностных полномочий. А в конце июля этого года, по данным источника, Следственный комитет также возбудил дело по халатности, по которому проходят оба правоохранителя.

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