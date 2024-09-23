Врачам удалось спасти плод беременной женщины, отравившейся пельменями. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Врачи спасли беременность женщины, которая накануне попала с сильным отравлением в больницу вместе с супругом и детьми. Она находится на девятом месяце беременности.

К сожалению, все четверо детей женщины скончались от отравления. Ее муж, единственный, кто принял таблетки после ужина пельменями и курицы, находится в больнице.

Напомним, 21 сентября семье из Красноярского края стало плохо после ужина. Сообщалось, что продукты они купили в сельском магазине. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, среди них употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

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