Мать с криминальным прошлым: шестимесячная девочка умерла в своей кроватке после кормления смесью

Шестимесячная девочка умерла в своей кроватке после кормления смесью. Трагедия произошла в городе Сертолово Ленинградской области.

Как пишет mk.ru, 24-летняя мама покормила дочь детской смесью и уложила спать с бутылочкой. При этом женщина оставила ребенка без присмотра на 15 минут, а когда вернулась заметила, что у малышки посинели губы.

Испуганная мать сразу же вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики уже ничем не могли помочь младенцу и лишь констатировали смерть.

Сообщается, что семья погибшего ребенка не состоялась на учете. Однако молодая мать ранее имела судимости.

Причину смерти девочки установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Петербурге врачи спасли шестилетнюю девочку с торчащей из живота веткой. Неизвестный мальчик толкнул малышку в кусты, она не удержалась и упала на голую ветку, которая вонзилась ей бок.