Врач Ян Курин рассказал об извинениях пациента после пережитых клинических смертей

Нередко в медицинской практике бывают такие моменты, которые навсегда остаются в памяти у врачей. В новой беседе с изданием Lenta.Ru доктор скорой помощи Ян Курин поделился необычным случаем.

По словам мужчины, она навсегда запомнил пациента, которого сразил инфаркт. По дороге в больницу он три раза пережил клиническую смерть. К счастью, медицинским сотрудникам удалось его спасти при помощи реанимационных мероприятий. Когда же пациент пришел в сознание, то начал извиняться за то, что уснул в присутствии врачей. Произошедшая ситуация сильно удивила Курина.

«У него были остановки сердца, когда он приходил в себя после каждой, он начинал извиняться. Мы не доводили до его сведения, что это был порог между жизнью и смертью», — высказался Ян.

К слову, история мужчины закончилась благополучно: его доставили в медицинское учреждение и успешно прооперировали. После этого пациента отпустили домой.

«Обычно пациенты приходят в себя и не подозревают, что что-то случилось», — резюмировал Ян.

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