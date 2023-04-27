Показать документы не смог: Барецкий обманул, что приобрел замок Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий не покупал замок певицы Аллы Пугачевой. Новым собственником является бизнесмен.

Соответствующую информацию Газете.Ru сообщил продюсер Сергей Дворцов.

«Это чушь, ложь, он не мог купить», - заявил собеседник, комментируя слова Барецкого о покупке им замка.

Дворцов назвал «неадекватным» заявление о планах превратить дом в морг-крематорий. Продюсер призвал показать документы, подтверждающие приобретение недвижимости, или представить юриста, который сопровождал сделку.

«У меня достоверные источники, что другой бизнесмен уже приобрёл дом», - сообщил он.

По информации Дворцова, на замок претендовали два покупателя: один из них – поклонник певицы. В итоге замок купил крупный бизнесмен – сделка состоялась в конце марта. Он не исключил, что предприниматель уже заехал и живет в доме.

Сам Барецкий утверждает, что «как раз сейчас бегает, оформляет документы». После получения бумаг он пообещал сделать для журналистов «день открытых дверей», пишет издание.

Ранее шоумен заявил, что Пугачева сдирает в замке плитку, вопреки договоренностям.