Сказал друзьям о плохом самочувствии: в Пермском крае мальчик умер во время катания на тюбинге
© Freepik
В Пермском крае ребенок умер во время катания с друзьями на тюбинге. Мальчик сказал о плохом самочувствии приятелям и упал.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Происшествие случилось 14 января. Школьник катался на тюбинге на «Лысой горе» в Кунгурском районе.
«В какой-то момент, сказав своим друзьям о плохом самочувствии, несовершеннолетний упал», - говорится в сообщении пресс-службы.
Прибывшие медики констатировали смерть. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии, проводится проверка. Осмотрено место происшествия. Уточняется, что при катании ребенок не получал травм.
Ранее в Казани 20-летняя девушка разбилась при катании на тюбинге. Она каталась на ватрушке, привязанной к машине. За рулем находилась подруга погибшей. Она хотела выдать смерть девушки за несчастный случай.