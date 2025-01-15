Сказал друзьям о плохом самочувствии: в Пермском крае мальчик умер во время катания на тюбинге

В Пермском крае ребенок умер во время катания с друзьями на тюбинге. Мальчик сказал о плохом самочувствии приятелям и упал.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Происшествие случилось 14 января. Школьник катался на тюбинге на «Лысой горе» в Кунгурском районе.

«В какой-то момент, сказав своим друзьям о плохом самочувствии, несовершеннолетний упал», - говорится в сообщении пресс-службы.

Прибывшие медики констатировали смерть. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии, проводится проверка. Осмотрено место происшествия. Уточняется, что при катании ребенок не получал травм.

Ранее в Казани 20-летняя девушка разбилась при катании на тюбинге. Она каталась на ватрушке, привязанной к машине. За рулем находилась подруга погибшей. Она хотела выдать смерть девушки за несчастный случай.