Врач разорвал пациентке кишку во время эндоскопии и не смог ее спасти

В Турции ошибка врача стоила женщине жизни. Медик разорвал пациентке кишку во время эндоскопии. Спасти ее уже не удалось. Подробности сообщает Sabah.

По информации источника, 46-летняя жительница города Адана всегда лечилась у одного и того же специалиста. Однако один раз решила рискнуть и обратилась к другому врачу. Во время процедуры медик проколол ей двенадцатиперстную кишку, из-за чего пациентке пришлось экстренно проводить операцию.

Медики пытались спасти жизнь женщине, но ситуация оказалась слишком серьезной. Она скончалась. После случившегося врач, который, вероятно, совершил ошибку при манипуляции извинился перед семьей погибшей.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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