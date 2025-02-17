Стал задыхаться: шестилетний мальчик умер от обезболивающего пластыря

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после смерти шестилетнего мальчика в Республике Коми. Ребенок скончался по трагичной случайности, передает Kp.ru.

За несколько дней до трагичных событий родители наклеили дошкольнику обычный пластырь. По прошествии времени он потерял свой вид и ребенок решил обновить его.

Он самостоятельно нашел в аптечке пластырь с обезболивающим препаратом и использовал его. Когда мальчик стал задыхаться, то родители доставили его в больницу.

Однако медики не смогли спасти несовершеннолетнего. Из-за сильной интоксикации веществом он скончался. Оно попало на пластырь в аптечке, где держала свои препараты бабушка мальчика.

Ранее глава Каспийска сообщил о смерти школьника, которому стало плохо на уроке. Он принес соболезнования семье четвероклассника.