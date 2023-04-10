Врач пытался скрыть ошибку: хирург прооперировал пациентке не ту ногу

Хирург местной больницы города Хьюстон, штат Техас, США прооперировал женщине правую ногу вместо левой. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на ABC 13.

Отмечается, что пациентка страдала от болей в ногах из-за костных шпор, поэтому она решила удалить лишние наросты. На левой ноге наростов было больше, и женщина приняла решение прооперировать ее первой. Но врач по ошибке сделал все наоборот.

После того как пациентка очнулась от наркоза после операции, то была шокирована.

«Когда я проснулась, я была в бешенстве. Я была невероятно расстроена. Все, что я могла сказать в тот момент: «Они перепутали ногу», — рассказывает она.

По словам мужа женщины, после удаления наростов медик вынудил его подписать форму согласия. Женщина прочитала документ и обнаружила в нем новые изменения, врач пытался скрыть свою ошибку.

В результате пострадавшая пациентка подала судебный иск против больницы. Женщина надеется, что нерадивый хирург понесет наказание. Сейчас пострадавшая передвигается с помощью трости или ходунков.

«Я надеюсь, что сотрудники больницы извлекут из этого урок, и это заставит их понять, что нельзя допускать подобные вещи. Они не могут разрушать жизни людей и оставаться безнаказанными», — подчеркивает она.

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