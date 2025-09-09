Врач приехал на вызов к больному ребенку и выпал из окна

В Москве медик, приехавший на вызов к больному ребенку выпал из окна многоэтажного дома. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел накануне на севере столицы. Около 2 часов ночи бригада Скорой помощи прибыла на вызов в элитный жилищный комплекс. Врачи поднялись на 18-й этаж, где их ждал малолетний пациент. Однако вызов в итоге обернулся трагедией.

Сообщается, что спустя какое-то время врач выпал из окна. Его тело обнаружили во дворе дома. Что именно произошло в квартире, пока не установлено.

Позже к дому ЖК подъехала еще одна карета Скорой помощи, на этот раз к пострадавшему коллеге. Но спасти мужчину медикам не удалось.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

