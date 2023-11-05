Врач, подбиравший для Пугачевой суррогатных матерей, получил 19,5 лет колонии, об этом сообщает «Абзац».

Три года понадобилось суду для того, чтобы рассмотреть первое в истории России дело о суррогатном материнстве. Все началось еще в 2020 году, когда на скамью подсудимых попали шесть врачей-репродуктологов, включая Владислава Мельникова. Именно его клиника занималась подбором суррогатной матери для детей Аллы Пугачевой.

Согласно версии следователей, врачей признали виновными по статье УК РФ «Торговля людьми». Это случилось после того, как в 2020 году в одной из квартир в Одинцово умер новорожденный мальчик. Вместе с ним в квартире находились еще трое младенцев. Оказалось, что все дети были рождены суррогатными матерями для граждан Филиппин.

Первые приговоры по делу озвучили еще в 2022 году, а сейчас наказали всех остальных фигурантов. Владиславу Мельникову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 лет колонии строгого режима.

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