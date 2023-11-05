«Наплевать и растереть»: Сергей Никоненко высказался о возвращении Аллы Пугачевой

Актер и режиссер Сергей Никоненко резко отреагировал на информацию о кратковременном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Он признался, что слышать ничего не хочет о 74-летней артистке, уехавшей в 2022 году в Израиль, а после обострения кризиса на Ближнем Востоке перебравшейся с семьей на Кипр.

«Слышать не хочу ее и видеть не хочу. Я забыл о ней: не знаю такой и говорить о ней не хочу. Мне нет до нее никакого дела. Наплевать и растереть!» - заявил Никоненко в беседе с mk.ru.

При этом режиссер выразил уверенность, что не только Пугачева, но и другие уехавшие звезды начнут постепенно возвращаться в Россию, потому что не смогли реализоваться за границей. По мнению Никоненко, народ простит всех, так как россияне всегда были добрыми людьми.

Больше всего 82-летнего Никоненко возмущает поведение шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ). В качестве наказания за свои многочисленные высказывания режиссер предложил расстрелять юмориста из пистолета, «стреляющего фекалиями».

В минувшую пятницу стало известно о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Она въехала в страну через Прибалтику и дальше села на поезд Псков-Москва.

Ранее мы писали, что 5 ноября Алла Пугачева вернулась в Латвию, где ее уже ждал Максим Галкин*.

*признан иностранным агентом на территории России.