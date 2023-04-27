Врач оценил лицо Эрдогана на видео после внезапной болезни и рассказал о «маске смерти»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира. Многие заметили, что политик выглядел бледным и исхудавшим. На время даже пришлось прервать трансляцию, а после паузы президент продолжил свое выступление. После этого в СМИ появилась информация, что у турецкого лидера обширный инфаркт, и он лежит в больнице. Врач-терапевт Андрей Звонков оценил состояние мужчины на свежем видео.

В беседе с Life.ru специалист отметил, что «маски смерти» на лице президента не наблюдает. Судя по внешнему виду, признаков инфаркта нет. Но врача напрягло, что в новом ролике Эрдоган молчал.

«Хотелось бы речь его услышать, как он говорит, а то он сидит только и улыбается. Ну мало ли... Палочкой его подперли — и сидит он улыбается. То есть тоже нельзя так сказать по одному внешнему виду, по портрету. То, что у него не «маска смерти», это однозначно, а уж что там у него внутри — Бог его знает», — пояснил Звонков.

Напомним, что после паузы во время интервью президент рассказал, что у него желудочный грипп. Но врач полагает, что это не так. Звонков считает, что остановить прямой эфир можно было только по веским причинам, возможно, турецкого лидера затошнило, у него закружилась голова или произошла кратковременная остановка сердца и еще много других причин.

Ранее мы писали о том, как кардиолог предупредила об опасности 74-летнюю Аллу Пугачеву после четырех операций на сердце. Примадонне посоветовали перестать переживать и нервничать.