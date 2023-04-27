Бежит в Латвию: последние события в жизни 74-летней Аллы Пугачевой могут ее добить

Миллионы поклонников продолжают следить за подробностями жизни певицы Аллы Пугачевой, которая осенью прошлого года уехала из России в Израиль. Недавно в СМИ появилась информация, что 74-летняя Примадонна планирует перебраться на лето в Латвию из-за серьезных проблем с сердцем. Некоторые врачи считают, что жизнь артистки находится в опасности, а все из-за переживаний.

Напомним, что в прошлом исполнительница перенесла несколько операций на сердце. Последнее хирургическое вмешательство Пугачевой было проведено четыре года назад после сердечного приступа. Сейчас поклонники, коллеги и журналисты активно обсуждают личную жизнь певицы и критикуют ее. А скандалы с мужем, продажей замка в деревне Грязь и переживаниями из-за творчества могут привести к печальным последствиям.

Кардиолог Римма Мойсенко в беседе с порталом PopCornNews напомнила о том, что людям с сердечными заболеваниями запрещено нервничать.

«Любые отрицательные эмоции приводят к учащению сердечных сокращений. Их надо предупреждать своей мудростью. Переживания нужно нивелировать», – объясняет врач.

Примадонна проведет самые жаркие месяцы в Латвии. Сообщается, что Пугачева уже договорилась об аренде элитной виллы, находящейся неподалеку от особняка Лаймы Вайкуле. Двухэтажный дом включает в себя спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. Все это Пугачева получит на четыре месяца за 35,6 млн рублей.

Ранее мы писали о том, как купивший у Пугачевой замок в Грязи Барецкий определил его судьбу. Шоумен неожиданно заявил, что планирует сделать в нем морг и крематорий.