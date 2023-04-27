Бежит в Латвию: последние события в жизни 74-летней Аллы Пугачевой могут ее добить
Кардиолог предупредил Аллу Пугачеву об опасности после четырех операций на сердце.
Миллионы поклонников продолжают следить за подробностями жизни певицы Аллы Пугачевой, которая осенью прошлого года уехала из России в Израиль. Недавно в СМИ появилась информация, что 74-летняя Примадонна планирует перебраться на лето в Латвию из-за серьезных проблем с сердцем. Некоторые врачи считают, что жизнь артистки находится в опасности, а все из-за переживаний.
Напомним, что в прошлом исполнительница перенесла несколько операций на сердце. Последнее хирургическое вмешательство Пугачевой было проведено четыре года назад после сердечного приступа. Сейчас поклонники, коллеги и журналисты активно обсуждают личную жизнь певицы и критикуют ее. А скандалы с мужем, продажей замка в деревне Грязь и переживаниями из-за творчества могут привести к печальным последствиям.
Кардиолог Римма Мойсенко в беседе с порталом PopCornNews напомнила о том, что людям с сердечными заболеваниями запрещено нервничать.
«Любые отрицательные эмоции приводят к учащению сердечных сокращений. Их надо предупреждать своей мудростью. Переживания нужно нивелировать», – объясняет врач.
Примадонна проведет самые жаркие месяцы в Латвии. Сообщается, что Пугачева уже договорилась об аренде элитной виллы, находящейся неподалеку от особняка Лаймы Вайкуле. Двухэтажный дом включает в себя спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. Все это Пугачева получит на четыре месяца за 35,6 млн рублей.
Ранее мы писали о том, как купивший у Пугачевой замок в Грязи Барецкий определил его судьбу. Шоумен неожиданно заявил, что планирует сделать в нем морг и крематорий.