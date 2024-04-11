Врач Боткинской больницы заявил, что всех тяжелых пациентов из «Крокуса» спасли

Всех тяжелых пациентов, поступивших в Боткинскую больницу после теракта в «Крокус Сити Холле», удалось спасти. Об этом сообщил заведующий отделением торакальной хирургии Егор Глотов.

По его словам, первых пострадавших принимали в медучреждении в 21:10. Это были «самые тяжелые» пациенты. Пострадавшие имели множественные огнестрельные ранения – их тут же оперировали.

«Всех тяжелых удалось спасти», - рассказал медик сайту mk.ru.

Люди из «Крокуса» поступали до четырех утра. Некоторых пациентов доставляли из других подмосковных больниц в течение следующего дня после теракта. Людей с легкими ранениями выписали уже в понедельник-вторник (теракт произошел в пятницу – прим.).

Глотов признался, что в больнице «были обескуражены масштабом теракта». При этом медиков обучали действиям при массовом поступлении пострадавших, они были подготовлены – учения проходили осенью. Глотов уверен, что за счет этого «команда сработала как часы».

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