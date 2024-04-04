В НИИ Склифосовского рассказали о девушке из «Крокуса», принявшей пулю за удар в спину

Одна из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» приняла пулю за удар в спину. Об этом рассказал заместитель главного врача НИИ им. Сперанского Артем Саприн.

По его словам, девушка почувствовала удар в спину, так как находилась близко к террористам. Она притворилась мертвой и спаслась. Целый час посетительница «Крокуса» лежала на полу, пока не поняла, что внутрь вошли спецслужбы и пожарные.

«Удар в спину, который она почувствовала, оказался огнестрельным ранением груди», - поделился врач и предположил, что она не поняла этого «на адреналине». Его слова приводит сайт mk.ru.

Ранение оказалось достаточно серьезным, но девушка выжила. В НИИ ее доставили в гибридные операционные, где одновременно работают хирурги разных специальностей.

Медик отметил, что после теракта в НИИ в основном поступали семейные пары – муж и жена. Первых пациентов доставили в течение часа. В спасении были задействованы врачи разных специальностей, включая неврологов. Врач указал: из-за шока люди могут столкнуться с инсультами и инфарктами, поэтому такие состояния важно быстро диагностировать. Среди поступивших было много людей с ожогами и отравлением продуктами горения.

Ранее певица Рита Дакота сообщила, что ее отец мог оказаться в «Крокусе» в день теракта.