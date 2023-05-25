Вплоть до бесплодия: с чем сталкиваются во взрослой жизни жертвы педофилов

Недавно стала известна шокирующая история, произошедшая в Якутии. Мужчина изнасиловал маленькую внучку своей пожилой сожительницы прямо во время прямой трансляции. К сожалению, подобные случаи по всему миру происходят довольно часто, и жертв педофилов становится все больше. Сексолог Лариса Никитина рассказала, с чем дети сталкиваются после произошедшего, и что им грозит во взрослой жизни.

По словах эксперта, ребенку из Якутии были нанесены не только физические травмы, но и психологические. Причем вторые даже более серьезные. Возможно, малышка и забудет то, что с ней произошло, сработает защитный механизм психики, однако проблемы с ней останутся на всю жизнь, и она больше не сможет никому доверять.

Сексолог заявила, что одно из самых страшных последствий изнасилования в юном возрасте – это отказ репродуктивной системы. Иногда случается так, что, вырастая, жертвы сталкиваются с бесплодием.

«Сейчас ее подлечат, сменят обстановку, девочка забудет. Но в момент пубертата — когда у нее гормоны полезут — мы не знаем, что с ней будет. И самое главное, мы не знаем, что будет, когда она войдет в пору сексуального развития, сексуальной зрелости и попробует стать женщиной», - поделилась Никитина с Пятым каналом.

Кроме того, эксперт не исключает, что девочка может подсознательно после этого бояться секса и отказываться от него. А даже если она и заведет семью в будущем, то велика вероятность, что она будет тревожной матерью.

«Поэтому ей нужна психотерапия. Ей нужно четкое, внимательное отношение близких и долгая-долгая реабилитация», - заключила сексолог.

Ранее стало известно об изнасиловании врачом-педиатром 9-летней девочки.