В Башкирии 23-летняя мать забрала из дома 9-месячную дочь и исчезла

В Башкирии 23-летняя мать забрала из дома девятимесячную дочь и после этого перестала выходить на связь. Заявление о пропаже написал муж женщины. Об этом сообщает Ufa1.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.

По данным источника, поиски россиянки и ребенка начались еще 5 февраля и пока не увенчались успехом. Как рассказал ее супруг, в последний день, когда он ее видел, она взяла с собой девочку, а после ушла, ничего не сказав. Мужчина не знает, где сейчас могут находиться его родные.

Отметим, что молодая мать на связь не выходит. В Сети она также не была онлайн с момента пропажи. Ее муж пока общаться с журналистами отказывается.

Издание Kp.ru сообщило, что в день пропажи на женщине были зеленый пуховик, черные брюки и черные ботинки. У нее темные волосы и карие глаза. А малышка, предположительно, была одета в розовую куртку с цветочками, темно-серые штаны и серую шапку.

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