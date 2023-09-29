«Впервые слышу»: в тюменской школе пытались скрыть ЧП, угрожающее жизни детей

В одном из классов тюменской школы обрушился потолок. Однако директор учебного заведения хотела скрыть это во время разговора с журналистом Ura.ru.

Женщина пыталась убедить прессу, что ничего не знает о факте обрушения потолка.

«Впервые слышу от вас об этой ситуации. Не было такого случая», – утверждала она.

При этом департамент образования Тюмени подтвердил информацию о произошедшем. По данным источника, 28 сентября во время урока в школе отклеилась потолочная панель. В результате этого ни один ребенок не пострадал.

Директор образовательного учреждения воздерживается от комментариев по поводу случившегося и игнорирует звонки корреспондента Ura.ru.

Ранее мы писали, что пятиклассник из Смоленска принес на уроки гранату, которую нашел в клумбе. Оказывается, ученик хотел пополнить коллекцию школьного музея. Гранату уничтожили, а ребенка настоятельно попросили ничего больше в школу не приносить.