Хотел пополнить коллекцию: пятиклассник нашел в клумбе гранату и принес в школьный музей

В Смоленске пятиклассник нашел в клумбе гранату и принес ее в школу. Мальчик рассказал, что хотел сдать находку в школьный музей. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным источника, все произошло 28 сентября. Школьник с гранатой решил пополнить коллекцию музея. На входе в учебное заведение он сразу признался, что несет взрывное устройство, которое нашел во время прогулки по Студенческой улице.

Администрация школы вызвала правоохранителей, которые забрали находку. Оказалось, что это была немецкая осколочно-фугасно-трассирующая граната от артиллерийского выстрела. Ее уничтожили, а 11-летнего мальчика попросили больше ничего не приносить в школу.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге мужчина привязал гранату к окну в подъезде отвергнувшей его девушки. В одном из подъездов дома на улице Благодатной в районе Купчино обнаружена необычная находка — привязанная к окну страйкбольная граната. Как выяснилось, это был способ привлечь внимание девушки, на которую мужчина надеялся.

Местные жители нашли этот необычный «любовный подарок» в подъезде многоэтажного дома. Граната была прикреплена к окну, а рядом была записка с посланием: «Граната для Оли».