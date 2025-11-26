Впавший в кому подросток находился в рехабе в Дедовске с 5 сентября

Подросток, который впал в кому, находился в рехабе в Дедовске с 5 сентября. Об этом написал 360.ru со ссылкой на источник.

В реабилитационный центр ребенка сдала мать. У подростка отказали почки, врачи диагностировали воспаление легких и сепсис, на ягодице сформировался гниющий пролежень. Как сообщает источник, на руках и ногах несовершеннолетнего есть следы от веревок и гематомы на теле. Матери не говорили о состоянии, лечение не оказывали.

В чате, где общаются родители пострадавших детей, его мать написала: «Я просто хочу, чтобы мой единственный сын, мой мальчик жил».

Мама другого подростка рассказывала, что мальчик хотел устроить бунт, лег на пол, отказался от работы. Вскоре он перестал общаться, стал мочиться под себя. Других пациентов рехаба заставляли носить его в душ, пока не уронили. Сотрудники рехаба отказывались вызывать скорую.

