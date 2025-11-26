«Такой кошмар, а на фотографиях все дети улыбаются»: мать спасенного подростка рассказала о рехабе в Дедовске

Мать спасенного подростка рассказала об условиях содержания детей в рехабе в Дедовске. В учреждении могли избить, обматерить, запрещали смотреть в окна, а уборку или вынос мусора считали прогулкой.

Подробности узнал сайт 360.ru.

При попытке бунтовать в рехабе обливали холодной водой. Подростков сажали в угол и заставляли писать мелким почерком, лишали пищи или ограничивали рацион. По ночам некоторые воровали из холодильника макароны и консервы, прятали под матрас. Сына женщины не избивали – он мог дать отпор, но запрещали рассказывать что-либо родственникам.

«Когда мой ребенок меня увидел, он рыдал горючими слезами. Я его обнимала и понимала, что слезы текут по моей руке. И потом, когда он успокоился, я поняла, что это не слезы, это кровь из носа у него пошла», - поделилась женщина.

Один из пациентов рехаба сейчас в реанимации – в учреждении ребенок перестал разговаривать и стал мочиться под себя. Других заставляли его носить в душ и мыть. Как рассказала собеседница, однажды мальчика уронили и он ударился о лестницу, скорую вызвали, кода ребенку стало совсем плохо. Сейчас он в коме в реанимации.

«Я говорю: как же так, ты говоришь, что такой кошмар, а у вас на фотографиях все дети улыбаются, чем-то заняты, что-то рисуют, что-то пишут, какие-то сценки девочки танцуют… Он говорит, что все эти фото постановочные», - поделилась мать подростка.

