Впал в кому в День всех влюбленных: звезду «Дома-2» госпитализировали из-за передозировки наркотиками
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Звезду проекта «Дом-2» Александра Фаломина госпитализировали после передозировки наркотиками. Мужчина впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных.
Днем 14 февраля 41-летний Фаломин бредил, буянил и находился в состоянии выраженного психомоторного возбуждения в районе Солнцево в Москве. Его забрала бригада скорой медицинской помощи, пишет Telegram-канал Mash.
Бывшего участника реалити-шоу экстренно госпитализировали. В больнице его сразу же подключили к ИВЛ. Анализы показали наличие в организме Фаломина мефедрона и фенобарбитала. Опасное сочетание запрещенных веществ могло привести к смерти.
На данный момент мужчина чувствует себя уже лучше. Его жизни ничего не угрожает.
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