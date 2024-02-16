Впал в кому в День всех влюбленных: звезду «Дома-2» госпитализировали из-за передозировки наркотиками

Звезду проекта «Дом-2» Александра Фаломина госпитализировали после передозировки наркотиками. Мужчина впал в кому во время празднования Дня всех влюбленных.

Днем 14 февраля 41-летний Фаломин бредил, буянил и находился в состоянии выраженного психомоторного возбуждения в районе Солнцево в Москве. Его забрала бригада скорой медицинской помощи, пишет Telegram-канал Mash.

Бывшего участника реалити-шоу экстренно госпитализировали. В больнице его сразу же подключили к ИВЛ. Анализы показали наличие в организме Фаломина мефедрона и фенобарбитала. Опасное сочетание запрещенных веществ могло привести к смерти.

На данный момент мужчина чувствует себя уже лучше. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее участника шоу «Голос. Дети» Виктора Борисова задержали в Москве с наркотиками.