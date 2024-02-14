Участника шоу «Голос. Дети» Виктора Борисова задержали в Москве с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным журналистов, 21-летнего Виктора Борисова задержали накануне, когда он ехал в такси. Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов водителя, но заметили, что пассажир ведет себя подозрительно.

Тогда полицейские решили обыскать звезду шоу «Голос. Дети». У певца нашли пакет с запрещенным веществом. Наркотики изъяли и отправили на экспертизу. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится проверка.

Виктор Борисов впервые появился на телеэкранах в 15 лет — он стал участником первого сезона шоу «Голос. Дети». Позже певец появлялся в шоу «Ты супер!» на НТВ.

Ранее мы писали о том, что актер Анатолий Руденко решил выступить в театре после задержания с наркотиками. Появившись на премьере, Руденко отказался общаться с журналистами и поклонниками.