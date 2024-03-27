Впал в кому: мужчина перенес клиническую смерть после контакта с посудомоечной машиной

Попытка открыть посудомоечную машину обернулась для жителя Москвы клинической смертью и комой. Мужчину неожиданно ударило током, передает Life.ru со ссылкой Telegram-канал SHOT.

Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в Люблино. Мужчина, находясь у себя дома, занимался уборкой. В какой-то момент он попытался положить тарелки в посудомоечную машинку и схватился одновременно за нее и раковину. После этого москвича ударило током.

Пострадавший хозяин квартиры выжил и смог вызвать бригаду скорой помощи. Прибывшим на место врачам он рассказал о случившемся. Для оказания экстренной помощи мужчина был госпитализирован и помещен в реанимацию. Уже в больнице он перенес клиническую смерть. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Москве у мальчика отнялась рука после попытки зарядить телефон. Его ударил током провод от смартфона.