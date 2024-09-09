Возвращались домой вечером по проселочной дороге: автобус с детьми-спортсменами врезался в автогрейдер

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием несовершеннолетних в Пермском крае. При столкновении автобуса с автогрейдером пострадали 5 детей-спортсменов, передает Telegram-канал Сапа.

Транспортные средства столкнулись вечером на проселочной дороге. Автобус вез домой 12 несовершеннолетних и несколько взрослых, их сопровождавших. На одном из участков пути водитель общественного транспорта не справился с управлением и врезался в автогрейдер, передает Ura.ru.

В результате столкновения пострадали 8 человек, 5 из которых — дети. Им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники дорожной автоинспекции.

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