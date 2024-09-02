Народный артист сломал несколько ребер в результате ДТП с тремя иномарками в Москве

В Москве произошло ДТП с участием народного артиста РСФСР, фаготиста Валерия Попова. Его госпитализировали, у музыканта сломаны несколько ребер.

Об этом сообщает mk.ru.

Автоавария произошла около 19 часов 2 сентября в центре столицы. На Комсомольском проспекте столкнулись три машины – в иномарке Шкода находились Попов и его жена. По предварительным данным, 86-летний музыкант сломал ребра. Его доставили в НИИ им. Склифосовского.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что у музыканта диагностировали переломы пятого и шестого ребер.

Попов известен как выдающийся фаготист. Он выступал с мировыми оркестрами. Является профессором Московской консерватории.

Ранее сообщалось, что жена ведущего Дмитрия Диброва Полина попала в ДТП в Турции. Трансфер не смог затормозить и влетел в ограждение.