Возвращалась с поминок брата: чиновник и депутат подкараулили недовольную ими женщину после личной трагедии

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство местной жительницы. В рамках уголовного дела задержали депутата, его сына и чиновника. Женщина была недовольно работой представителей власти. Подробности расправы над россиянкой привел РЕН ТВ.

Жительница области ничего не подозревала о заговоре. Она возвращалась с поминок брата, когда на нее напала пьяная троица. Мужчины затащили жертву в машину, после чего увезли в лес. Там они утроили расправу над недовольной землячкой: ее пытали, поджигали, а потом забили до смерти.

Через некоторое время, ночью, труп замученной россиянки нашли возле трассы. Также в ходе разбирательства стало известно, что конфликт женщины с главой поселения, чиновником, начался еще со школьной скамьи.

Ранее сообщалось, что убитая в Челябинской области россиянка резко критиковала будущих убийц. По информации журналистов, она называла чиновника и депутата обидными словами.