Много жаловалась на плохую работу властей: госслужащий и депутат задержаны по подозрению в убийстве женщины

В Челябинской области чиновника и депутата заподозрили в убийстве жительницы Брединского района, передает Telegram-канал Ural Mash. Женщина была недовольна их работой.

По информации журналистов, у россиянки начались проблемы с представителями местной власти из-за резкой критики. Она позволяла себе называть чиновник и депутата обидными словами.

Убийство жительницы области произошло 23 февраля. Как предполагается, в этот день пьяные депутат и чиновник с сыном заявились к женщине. Та вызвала полицию, но стражи порядка не успели. Через некоторое время бездыханное тело россиянки обнаружили в овраге со следами ожогов на окраине села.

Ранее в Мордовии задержали местного жителя по подозрению в убийстве своей жены. Мужчина, по данным МВД, отвез труп в поле на автомобиле и сжег его.