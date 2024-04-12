Возможный пособник террористов жил у помогающей бойцам СВО женщины

Предполагаемый пособник террористов, которые устроили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», Николай С. перед побегом жил в квартире у москвички, помогавшей бойцам СВО. Об этом пишет Regnum.

По информации источника, женщина работает визажистом, клиентов принимает в своей квартире на Касимовской улице. Вдобавок москвичка активно помогает военным в зоне СВО. В частности, на странице в соцсетях рассказывает, как она с соседями и единомышленниками создает окопные свечи для бойцов, упаковывает гуманитарные грузы со средствами гигиены и различными крупами.

10 апреля жительница столицы обнаружила в СМИ фото предполагаемого пособника террористов и узнала в нем мужчину, который останавливался у нее. Россиянка отметила, что была шокирована этой информацией, поскольку Николай не производил впечатления радикально настроенного гражданина. Сотрудникам полиции женщина заявила, что если бы заметила что-то подозрительное в поведении Николая, то рассказала бы о нем правоохранителям. Сотрудникам МВД москвичка заявила, что пособник террористов был у нее в квартире и оставил часть своих личных вещей.

Ранее мы писали, что дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» не поверила в причастность отца к атаке.