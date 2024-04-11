«Он невиновен»: дочь возможного пособника террористов из «Крокуса» не поверила в причастность отца к атаке
© OLGA MALTSEVA/AFP/East News
Дочь предполагаемого пособника террористов, напавших 22 марта на «Крокус Сити Холл», не верит в причастность отца к атаке. При этом его бегство от силовиков родственница комментировать не стала.
Подробности приводит ИА Регнум.
47-летний мужчина является приемным отцом девушки. Она призналась, что знает столько, сколько журналисты.
«Вы видели хотя бы одно заявление официальное, что он виновен? Пока этого нет, он невиновен», - сообщила 23-летняя падчерица.
Она заявила, что дала комментарий телеканалу, но слова девушки перевернули «с ног на голову». Название канала она не привела.
Напомним, 10 апреля сообщалось, что возможный пособник террористов скрылся в подмосковном лесу. На поиски подняли всех силовиков.
О мужчине известно, что полтора года назад с женой и дочерью он уехал в Литву, семья купила дом под Вильнюсом. До этого он жил в Подмосковье, занимался ремонтом автомобилей.