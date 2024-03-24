Возле Басманного суда Москвы установили заграждения и эвакуируют автомобили

В Басманный суд Москвы 24 марта доставят террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник». Возле здания усилили меры безопасности.

В частности, вокруг суда выставлены металлические заграждения, дежурят наряды полицейских.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, все припаркованные вблизи здания автомобили экстренно эвакуируют, не дожидаясь владельцев.

Кроме того, помещения суда обследуют кинологи с собаками.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 133 человека, в том числе трое детей, еще 152 пострадали. 24 марта в России объявлен общенациональный траур.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании террористов, участвовавших в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Всего под стражей находятся 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в расстреле людей.