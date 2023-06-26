Возили в Петербург, но не помогло: девятиклассник в Москве пытался покончить с собой после экзаменов
16-летний школьник в Москве хотел покончить с собой после экзаменов.
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
В Москве девятиклассник пытался совершить суицид после сдачи экзаменов. Причина, толкнувшая его на это, неизвестна.
16-летний подросток пытался покончить с собой, будучи дома. Мальчик сам вызвал скорую и признался во всем врачам.
По информации Telegram-канала SHOT, он рос в благополучной и полной семье. Подросток не пил и не был проблемным.
Его отец сообщил, что после экзаменов сын отдыхал в Санкт-Петербурге, где веселился с друзьями. Но это не помогло.
Ранее в Екатеринбурге 18-летняя выпускница умерла накануне ЕГЭ по обществознанию. По одной из версий, она совершила суицид.
В окружении школьницы считают, что произошел несчастный случай. Предыдущие экзамены ученица сдала хорошо, и предпосылок для суицида не было.