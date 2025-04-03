Тело извлекли из-под завалов: учитель по математике из России погиб при землетрясении в Мьянме

При землетрясении в Мьянме погиб учитель по математике из России. Об этом стало известно после того, как начали разбирать завалы.

Сайт Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что тело россиянина извлекли из-под разрушенного дома, где он жил с другими иностранными преподавателями. В Мьянме мужчина работал в частной школе и помогал детям изучать математику. Зарплата в учебном заведении начиналась от $1,5 тысяч в месяц. Руководство регулярно привлекало к сотрудничеству работников из других стран.

Во время землетрясения учитель находился в своей комнате. Несколько дней он, как и еще четверо иностранных педагогов, числился без вести пропавшим. На данный момент число погибших после природной катастрофы увеличилось до 3085 человек, пострадавших — до 4715 человек.

Напомним, что магнитуда землетрясения в Мьянме составила 7,7. По мнению геофизика Джесса Феникса, это эквивалентно 334 атомным бомбам.

Ранее россиянка рассказала, как пережила землетрясение в клинике.